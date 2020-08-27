На Брянщине заразились коронавирусом 28 человек

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение коронавирусом у 28 человек и выздоровление у 23. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего на Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом у 8125 человек, из них выздоровели 6689 и умерли от инфекции и вызванных ей осложнений 35. В статистике не учитываются носители подтвержденной инфекции, основными причинами смерти которых стали иные.

С начала пандемии в регионе сделано 136 605 исследований на коронавирус, в том числе 1238 за минувшие сутки.