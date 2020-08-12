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На Брянщине заразились коронавирусом 30 человек и выздоровели 23

12 августа 11:33 Общество
На Брянщине заразились коронавирусом 30 человек и выздоровели 23
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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в среду опубликовал свежую статистику по заразившимся, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки подтвердились 30 новых случаев инфицирования и 23 факта выздоровления. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложений нет.

В регионе зафиксировано 7707 инфицированных. Из них выздоровели 6293 человека, умерли 35.

Проведено 120 785 исследований. В том числе 981 — за минувшие сутки.

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