На Брянщине заразились коронавирусом 32 человека и выздоровели 17

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 32 случая заражения и 17 фактов выздоровления. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего на Брянщине зафиксирвовано 7805 инфицированных, из них 6347 выздоровели и 35 умерли.

С начала пандемии в регионе сделано 124 639 исследований на коронавирус, в том числе 1532 за минувшие сутки.