На Брянщине заразились коронавирусом 32 человека и выздоровели 17
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 32 случая заражения и 17 фактов выздоровления. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.
Всего на Брянщине зафиксирвовано 7805 инфицированных, из них 6347 выздоровели и 35 умерли.
С начала пандемии в регионе сделано 124 639 исследований на коронавирус, в том числе 1532 за минувшие сутки.
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