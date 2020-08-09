На Брянщине заразились коронавирусом 32 и выздоровели 24 человека

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области в воскресенье опубликовал свежие данные по новым заразившимся, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки подтвердились 32 случая инфицирования и 24 факта выздоровления. Новых умерших от коронавирусом и вызванных им осложнений нет.

Всего в регионе зарегистрировано 7622 инфицированных, в том числе 6265 выздоровевших и 35 умерших.

С начала пандемии сделано 188 933 исследования на коронавирус, в том числе 1328 за минувшие сутки.

Ранее оперштаб разъяснил, почему не все умершие, у которых был диагностирован коронавирус, попадают в региональную и федеральную статистику. В ней учитываются только случаи, когда коронавирус был лабораторно подтвежден и стал основной причиной смерти или оказал существенное влиение на осложнения, которые повлекли смерть пациента.