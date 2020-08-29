На Брянщине заразились коронавирусом 34 человека

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 34 человек, выздоровление — у 19. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось инфицирование 8159 человек, выздоровели 6708, умерли от коронавируса и вызванных им осложнений 35. В коронавирусной статстике не учитываются умершие носители коронавируса, основной причиной смерти которых, по данным патологоанатомических исследований, были иные факторы.

С начала пандемии на Брянщине сделано 138 148 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 1543 за минувшие сутки.