На Брянщине заразились коронавирусом 34 и выздоровели 20 человек

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику по заболевшим, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 34, а выздоровление — у 20 человек. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в регионе зарегистрировано 7773 заразившихся, из них 6330 выздоровели и 35 умерли.

С начала пандемии в регионе сделано 123 107 исследований на коронавирус, в том числе 1315 за минувшие сутки.