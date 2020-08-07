На Центральном пляже строители заканчивают бетонировать лестницу

Подрядчик, который благоустраивает Центральный пляж в Бежицком районе Брянска, основной фокус работ сосредоточил на ведущей к пляжу лестнице и пятницу намерен завершить процесс ее бетонирования. Как сообщает пресс-служба брянской мэрии, на объекте во время выездного совещания по строительству инфраструктурных объектов в Бежице побывал мэр города Александр Макаров.
Лестница станет длиннее, но более пологой, что позволит оснастить ее пандусом для маломобильных брянцев.
Работы на пляже идут в соответствии с графиком.
Строители частично поставили новые лавочки, готовят к асфальтированию центральную аллею и устанавливают новые опоры для фонарей, которых будет 30.
Одновременно подрядчик очистил пляж, засыпал новый песок и продлил ее вправо от входа, что понравилось жителям района.
С 2017 года в Бежице по федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили Пушкинский парк, сквер Морозова и Майский парк.
Ранее мы сообщили, что мэр заставил переделать лестницу из заездного кармана на тротуар на улице 22 Партсъезда возле школы №11. Нарекания Александра Макарова вызвали слишком пологие ступеньками, которые могут стать травмоопасными во время дождя, и отсутствие пандуса.
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