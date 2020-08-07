На улице Щукина подрядчик за свой счет исправил огрехи при капремонте

На улице Щукина в Советском районе Брянска, как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик накануне вечером приступил к устранению недостатков, которые были выявлены ранее.

Ночью рабочие сфрезеровали асфальт на участке в несколько десятков метров по правой полосе движения в направлении проспекта Станке Димитрова, который ранее забраковали специалисты технадзора. А на его место настелили новый. Все работы были выполнены за счет подрядчика. Теперь пройти проверку предстоит уже новому покрытию.

Подрядчик готовит улицу Щукина к сдаче. После приемки объекта на него еще пять лет будет распространяться гарантия. Если за это время вскроются недостатки, подрядчик будет обязан их устранить за свой счет.