По Брянску разгуливал аист

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовала в соцсети фото аиста, которое сделала на одной из брянских улиц. Где именно, не уточняет.

«Вот такой красавчик прилетел к нам. Счастью нет предела , впервые вижу так близко», — прокомментировала она снимок птицы, которая прогуливалась вдоль забора рядом с остановкой общественного транспорта.

Большинство комментаторов советуют автору публикации готовиться к пополнению в семействе, отмечая, что аист у нас просто так не прилетает. Одна из участниц обсуждения констатирует, что по народным приметам увидеть аиста — это к счастью.