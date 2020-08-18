Подрядчик завершает ремонт подъездной дороги к Новозыбкову

Подрядчик, который капитально ремонтирует подъездную дорогу к Новозыбкову, завершил укладывать верхний слой асфальта. Как сообщило правительство Брянской области, покрытие отремонтированной дороги отличается повыщенной износостоякостью, длительным сроком эксплуатации и низкими показателями шума при движении транспорта и остается стабильным при механических воздейстия. Характерен для него также повышенный коэффициент сцепления шин с поверхностью.

С подрядчиком заключен также контракт на обслуживание этого участка дороги после ремонта.

В процессе капремонта подрядчик установил недостающее освещение, обустроил остановки и водопропусные трубы. Сейчас строители заканчивают обустройство тротуаров, которых там прежде не было.

Всего подрядчик капитально отремонтировал 2,5 км автодороги. В течение пяти лет после завершения работ дорога останется на его гарантийном обслуживании. Это значит, что если выявятся недостатки, устранять их он в течение этого срока будет за свой счет.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Брянщине в этом году ремонтируются 38 объектов: 11 региональных трасс и 27 дорог в Брянске и пригородах. Строятся также новая часть Литейного моста и дорога Брянск I — Брянск II. Всего будет отремонтировано 67 км дорог. На эти цели выделено более 2 млрд рублей.

Дорожный фонд региона на этот год равен 7 млрд рублей. Всего на Брянщине ремонтируется по разным программам 600 км дорог, на 408 км работы завершены.