Получат ли брянцы третью выплату на детей 3-16 лет, станет известно, когда вернется Мишустин

Стоит ли брянцам и жителям других регионов рассчитывать на третью выплату на детей 3-16 лет в августе, прояснится не раньше, чем глава правительства РФ Михаил Мишустин вернется из рабочей поездки по Дальнему Востоку. Об этом сообщил в комментарии изданию Nation News член Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты.

В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — цитирует издание сенатора.

Ранее россияне создали на сайте Change.org петицию с просьбой к федеральным властям выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет и в августе. Эти деньги помогли бы им собрать детей в школу. Петиция собрала более 250 тысяч подписей. Однако в Пенсионный фонд никаких распоряжеий о третьей выплате пока не поступало.

По 10 тыс. рублей на каждого ребенка 3-16 лет одному из родителей или законных представителей россиянам были выплачены за июнь и июль по предложению президента Владимира Путина. Те, кто не получил эти деньги, могут подать заявление онлайн через Портал «Госуслуги» в августе или до конца сентября. Им будет выплачена сразу вся причитающаяся сумма на каждого ребенка.