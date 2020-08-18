Прокуратура нашла на Брянщине 38 бесхозных газопроводов

В процессе проверки исполнения законодательства в сфере эксплуатации газовых сетей районные прокуратуры выявили 38 бесхозяйных газопроводов общей протяженностью пять километров. Как сообщает областная прокуратура, одной из причин обилия ничейных газовых сетей стало то, что в программе газификации региона не были предусмотрены мероприятия по взятию на учет ничейных газопроводов.

Региональная программа газификации региона вызвала и другие нарекания надзорного ведомства. В ней не оказалось целого ряда разделов, которые предусмотрены федеральными Правилами разработки таких программ.

Чтобы добиться приведения региональной программы в соответствие требованиям законодательства, прокуратура Брянской области направила представление губернатору Александру Богомазу.