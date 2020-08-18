Прокуратура нашла на Брянщине 38 бесхозных газопроводов

В процессе проверки исполнения законодательства в сфере эксплуатации газовых сетей районные прокуратуры выявили 38 бесхозяйных газопроводов общей протяженностью пять километров. Как сообщает областная прокуратура, одной из причин обилия ничейных газовых сетей стало то, что в программе газификации региона не были предусмотрены мероприятия по взятию на учет ничейных газопроводов.
Региональная программа газификации региона вызвала и другие нарекания надзорного ведомства. В ней не оказалось целого ряда разделов, которые предусмотрены федеральными Правилами разработки таких программ.
Чтобы добиться приведения региональной программы в соответствие требованиям законодательства, прокуратура Брянской области направила представление губернатору Александру Богомазу.
18.08.2020 16:39
Смоляне повелись на уловки мошенников и перевели им около 300 тысяч рублей
Жители Смоленской области поверили интернет-мошенникам и перевели им около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. 40-летний житель Смоленска выставил в Интернет объявление о комнаты. Неизвестный, который якобы хотел арендовать комнату, обманул смолянина. Обманутый мужчина перевел мошеннику ему более 200 тысяч рублей. 48-летний смолянин остался без 76 тысяч рублей, когда интернет-покупатель захотел приобрести у
18.08.2020 14:51
В «коронавирусный» год 22,4 тысячи смолян остались без работы
Смоленскстат предоставил данные о рынке труда по Смоленской области за первые шесть месяцев 2020 года. За первые полгода 17,6 тысяч смолян смогли найти работу. 22,4 тысячи смолян за этот же период потеряли работу. 18,2 смолян безработными, потому что ушли с работы по собственному желанию. 5,3% из них остались без работы по соглашению сторон, 4,2% —
18.08.2020 13:03
В смоленском магазине у мужчины украли сумку, в которой лежали 80 тысяч рублей
В одном из магазинов Смоленска украли сумку, которая была оставлена без присмотра, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевший рассказал, что он пришел в магазин, но в какой-то момент оставил сумку с деньгами. Так, на прилавке магазина осталась лежать сумка, внутри которой лежали 80 тысяч рублей. Когда он вспомнил о сумке, она уже пропала.
17.08.2020 18:26
Несколько улиц Смоленска останутся без горячей воды
В Смоленске начинается ремонт участка магистральной теплосети по улице М. Жукова. В связи с этим смолянам вновь предстоит жить несколько недель без горячей воды. Смоленский филиал ПАО «Квадра» рассказал, жители каких улиц останутся без горячей воды. Горячей воды с 18 августа по 7 сентября не будет по адресам: ул. Ленина, 22-26 чет, 29/24, 30-38 чет,
17.08.2020 15:00
Смоленские полицейские обнаружили грузовик с контрафактными сигаретами
В Смоленске полицейские остановили грузовик с контрафактными сигаретами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Сотрудники ГИБДД остановили грузовик DAF на улице 2-й Красный ручей. Полицейские решили проверить документы у водителя 36 лет. Затем сотрудники полиции принялись проверять содержимое грузовики и обнаружили, что он забит картонными коробками с сигаретами. Водитель пояснил, что купил табачную продукцию
17.08.2020 12:50
Полиция Вязьмы нашла подозреваемого в убийстве котенка
Полицейские Вязьмы проводят расследование убийства котенка, которое было снято на камеру, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный рассказывает, каким жестоким способом он убил котенка. Живодер искупал животное в кипятке с химическим средством, а затем взял лак для волос, чтобы вставить его в рот котенку. Уже мертвое