Региональный мусорный оператор обещает бдительным брянцам смартфон

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области объявляет акцию «Зеленый дозор». АО «Чистая планета» подарит современный мобильный телефон самому неравнодушному жителю, который зафиксирует на фото или видео и пришлет на электронную почту компании наибольшее количество фактов несанкционированных сбросов отходов.
— В летнее время отмечается пик ремонтно-строительных работ, также управляющие компании и ТСЖ осуществляют обрезку ветвей, кустарников и кронируют деревья на придомовых территориях. Но далеко не все организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются этими видами работ, соблюдают законодательство в обращении со строительными отходами и порубочными остатками. Жители жалуются на навалы обрезанных ветвей и сброс строительных отходов на площадках общего пользования, в бункерах и контейнерах, предназначенных для ТКО. Строительный мусор, скошенная трава и порубочные остатки, которые подлежит утилизации силами собственника этих отходов или управляющей компании, становятся головной болью для местных жителей, на чьих площадках производится несанкционированный сброс, а также для мусоровывозящих компаний и муниципальных властей. Штрафы за нарушение природоохранного законодательство и создание несанкционированных свалок недобросовестных граждан и юридических лиц не останавливают. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО объявляет охоту на нарушителей. Мы просим принять участие в нашей акции «Зеленый дозор» всех неравнодушных брянцев. Самый активный участник экопатруля получит в подарок смартфон. Давайте вместе остановим тех, кто не только нарушает законодательство, но наносит вред окружающей среде!, — рассказал об акции генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Чтобы стать участником акции «Зеленый дозор», нужно сфотографировать или снять на видео факт несанкционированного сброса строительных отходов недобросовестными перевозчиками (чтобы четко были видны номерные знаки на автомобиле) или порубочных остатков сотрудниками УК и направить эти материалы с указанием даты, времени и места нарушения на электронный адрес АО «Чистая планета»: info@chplanet.ru. В теме письма указать – акция «Зеленый дозор». Все полученные материалы мы направим в районные административные комиссии, а также в Департамент природных ресурсов и экологии и прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности. А самый активный охотник, приславший больше всего фото или видеофактов с незаконными сбросами отходов, получит от регионального оператора смартфон. Итоги будут подведены в конце сентября.
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