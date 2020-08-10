С 1 сентября младшеклассников Брянщины обеспечат бесплатным питанием

Ученики младших классов на Брянщине с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Эта норма вводится по всей стране по инициативе президента Владимира Путина. Но власти Брянской области начали реализацию этого одними из первых в России.

На организацию бесплатного горячего питания в начальной школе регионы получат федеральную субсидию. Всего на эти цели выделено свыше 21 млрд рублей.

В Брянской области 1 сентября сядут за парты 54 тысячи младшеклассников.

В преддверье нового учебного года пищеблоки школ региона проверили специалисты областного управления Роспотребнадзора. Нарушений они нигде не выявили.