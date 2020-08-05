С началом арбузного сезона брянцы стали жаловаться на потеки в контейнерах для отходов

В колл-центр регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» стали поступать звонки граждан по поводу потёков на контейнерных площадках. Это связано с сезоном арбузов, дынь и прочих скоропортящихся влагонасыщенных овощей и фруктов. Об этом сообщили во вторник в дирекции компаниию

— Летняя пора с многочисленными растительными и плодовыми культурами для мусоровывозящих компаний – настоящее испытание. Содержание влаги в арбузах, дынях и других ягодах, фруктах и овощах доходит до 95 процентов. Жара способствует их быстрому разложению и появлению неприятных запахов, а при выгрузке контейнера в мусоровоз проливается жидкость. Ведь иногда на дне бака ее скапливается до десятка литров! Современные мусоровозы оборудованы поддонами и специальной уплотнительной лентой. Однако они не могут быть герметичными и, тем более, не предназначены для транспортировки жидких отходов. Если в контейнерах много содержимого, насыщенного водой, то излив практически неизбежен. Безусловно, региональный оператор будет вывозить ТКО и с такой «начинкой». Но граждане должны понимать, что проблему они создают сами. Арбузные, а также томатные и прочие сокосодержащие отходы – это не твердые коммунальные. Решить проблему можно без труда. Для этого необходимо покупать столько овощей и фруктов, сколько вы сможете съесть, пока они не испортятся. Кроме того, растительные отходы можно и нужно использовать для приготовления компоста, который принесет пользу и станет хорошим удобрением на вашем огороде. Если у вас нет загородного участка, а овощи, ягоды или фрукты испортились и их нужно выбросить, то не поленитесь и удалите из мякоти лишнюю жидкость, смыв ее в канализацию. Эти простые способы помогут сохранить чистоту на контейнерной площадке, продлить срок службы накопителей для отходов, свою жизнь и жизнь соседей сделать комфортнее, а землю на огороде плодороднее, — рассказала руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина