Строители Литейного моста заканчивают гидроизоляцию его верхней части

Мэр Брянска Александр Макаров во время выездного совещания, которое было посвящено строительству объектов инфраструктуры в Бежицком районе, посетил строительную площадку новой части Литейного моста. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба брянской мэрии.

Строители завершают монтаж гидроизоляции на подготовленной площадке в верхней части моста и заливают финальный слой бетона, поверх которого уложат два слоя асфальта.

В нижней части круглосуточно обустраивают ростверк самой сложной русловой опоры №3 и начали обустраивать ригель на опоре №2. Остальные 10 опор полностью готовы.

Ежедневный контроль качества работ на объекте серьезных нареканий по качеству не выявляет, а имеющиеся недостатки подрядчик устраняет без промедления.

По контракту строительство рассчитано до декабря будущего года, но строители намерены открыть движение по мосту уже в конце авуста.