Сводный отряд брянских полицейских убыл на полгода на Кавказ

Из Брянска отправился в полугодовую командировку на Кавказ сводный отряд полицейских. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, ближайшие шесть месяцев полицейским из разных служб и районов Брянщины предстоит охранять порядок в Северной Осетии.
В состав отряда вошли опытные профессионалы, все перед отправкой прошли дополнительную огневую, физическую и тактико-специальную подготовку. Некоторые полицейские отправляются на Кавказ впервые. Но есть и те, кто уже там бывал.
– За два десятилетия брянские милиционеры, а затем и полицейские, зарекомендовали себя с положительной стороны, служили на совесть, берегли честь своего ведомства, репутацию Брянской земли, своих предшественников. Вам также предстоит подтвердить и укрепить этот авторитет, выполняя возложенные задачи по обеспечению правопорядка в подконтрольном районе, — сказал, напутствуя отбывающих на Кавказ, и.о. начальника регионального УМВД Александр Поздняков.
Перед отбывающими в командировку полицейскими выступили также главный федеральный инспектор по Брянщине Андрей Дьячук, зам. спикера областной Думы Владимир Пронин, директор департамента региональной безопасности Брянской области Александр Петроченко, зам. мэра Брянска Николай Голубокий, председатель комитета горсовета Василий Игрунев и председатель совета ветеранов органов внутренних дел Сергей Мисютин.
В церемонии также участвовал ответственный по взаимодействию с обществом и учреждениями культуры Брянской митрополии РПЦ иеромонах Корнилий, который благословил полицейских перед дорогой.
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