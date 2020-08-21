Третью выплату на детей 3-16 лет брянцы могут получить до 1 сентября

Решение о выплате россиянам, включая жителей Брянщины, финансовой помощи на каждого ребенка 3-16 лет и за август федеральные власти могут принять до 1 сентября. Об этом сообщил в комментарии Ura.ru член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин.
Поскольку речь идет о разовой, а не регулярной помощи и решение о предыдущих аналогичных выплатах принимал президент, к его же компетенции относится и разрешение вопроса о следующей выплате, считает парламентарий.
Ранее в Совете Федерации увязали перспективы принятия такого решения с возвращением главы правительства РФ Михаила Мишустина и его команды из рабочей поездки на Дальний Восток.
Выплаты на детей от 3 до 16 лет в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса россияне получили в июне и июле. Сумма составила по 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка и начислялась одному из родителей или законных представителей. В августе была подготовлена петиция в федеральным властям с просьбой сделать еще одну такую выплату, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Под ней подписались более 260 тыс. россиян.
21.08.2020 14:34
Жительница поселка Хиславичи подозревается в убийстве мужа
20 августа в поселке Хиславичи обнаружили тело 52-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. По предварительной версии следствия, муж и жена устроили посиделки с алкоголем. Супруги поругались, и во время ссоры жена убитого схватила кухонный нож и ударила им в грудь своего мужа. Полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. Житель поселка
21.08.2020 12:55
В сквере имени Пушкина в Смоленске благоустраивают фотозону
В Смоленске в сквере имени Пушкина продолжаются работы по благоустройству аллеи за памятником Федору Коню, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие приступили к обустройству фотозоны, вокруг которой будет установлено специальное освещение. Кроме того, рабочие укладывают брусчатку и готовятся устанавливать фонарные столбы освещения. За неделю до конца лета рабочие завершили реставрацию парковых скамеек и восстановили чашу фонтана.
20.08.2020 16:40
В Ярцевском районе под колесами трактора умер 60-летний рабочий
В Ярцевском районе в поле умер 60-летний рабочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. 60-летний мужчина работал на поле по выращиванию льна в урочище Тарасовка около деревни Калиновка Ярцевского района. Мужчина ехал на тракторе, но выпал из него и попал под колеса. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Он умер на месте. Следователи
20.08.2020 13:37
Выходцы из Азербайджана предстанут перед судом за взятку смоленскому полицейскому
Выходцы из Республики Азербайджан попытались дать взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. По версии следствия, 13 июня 2020 года иностранцы оказались в смоленской полиции. Туда они попали, потому что везли яблоки без сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов. Чтобы избежать наказание, подозреваемые передали сотруднику полиции 20 тысяч рублей. Мужчин задержали и
20.08.2020 13:05
Дополнительные поезда свяжут Смоленск и Москву накануне 1 сентября
В связи с увеличением пассажиропотока в преддверии учебного года холдинг ОАО «РЖД» назначает два дополнительных поезда из Смоленска в Москву и обратно. Из Москвы в Смоленск поезд №205М отправится 28 августа в 23:58. Из Смоленска в Москву (№ 206М) – 30 августа в 22:56. Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте
20.08.2020 12:39
В Рославле произошло смертельное ДТП
Около четырех часов утра в Рославле произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. В Рославле около дома №79 –б на улице Карла Маркса случилась авария, в которой умерли два человека. За рулем Opel Astra сидел 18-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП на месте