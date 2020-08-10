У брянцев появилась возможность отдыхать в Турции

С понедельника возобновилось дополнительные авиарейсы между Россией и Турцией. О прямых рейсах из Брянска информации нет. Но можно добраться с пересадкой. Ближайшие к Брянску аэропорты, из которых летают самолеты в Анталию, Бодрум и Даламан, находятся в Москве. Осуществляются полеты также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, куда брянцы могут добраться самолетом и сделать пересадку С 1 августа осуществлялось сообщение со Стамбулом и Анкарой. Летают как российские, так и турецкие перевозчики.

Посольство РФ в Турции опубликовало памятку для россиян, которые планируют отдохнуть в этой стране. Вот что им надо знать об отдыхе в Турции:

— по прилете иностранцы должны заполнить анкету и отдать ее на паспортном контроле;

— в аэропорту им померяют температуру, если она выше 37,8, заведут в отдельное помещение и померяют повторно через полчаса, если она сохраняется, сделают бесплатный тест ПЦР и, если инфекция не подтвердится, выпустят, а при положительном вызовут медиков, которые отвезут в больницу;

— перед посадкой в автобус на трансфер представитель туроператора выдает маски и перчатки и рассказывает о мерах безопасности;

— решение о госпитализации или изоляции, если возникнет необходимость, принимает врач, при симптомах или хронических заболеваниях делаются дополнительные анализы, если болезнь протекает бессимптомно, достаточно изоляции в отеле, а постоянно проживающим в Турции иностранцам — домашнего карантина, решение о госпитализации принимается в особо сложных случаях;

— в отеле туристам измеряют температуру при входе и выходе, если она выше 37,8, направляют к врачу отеля, который дежурит круглосуточно, он принимает решение, вызывать ли скорую;

— если заболел коронавирусом один член семьи, анализы берут у всей семьи, могут проверить и постояльцев из соседних номеров;

— расходы по изоляции своих постояльцев оплачивают отели, но если ее срок превышает оплаченное количество дней отдыха, обратный билет покупает туроператор или сам турист;

— турист может сделать за свой счет платный анализ на коронавирус, при положительном тесте страховая компания компенсирует его стоимость.