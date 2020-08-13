УВМ УМВД по Брянщине разъяснило послабления в законе «О гражданстве РФ»

УВМ УМВД по Брянской области разъяснило смысл послаблений в Федеральный закон «О гражданстве РФ», которые вступили в силу этим летом, в части приема в российское гражданства иностранцев.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, одно из послаблений, которое вступило в силу с 17 июля, касается граждан Республики Беларусь и Украины. Если они владеют русским языком и признаны его носителями, сдавать экзамен по нему, чтобы получить российский паспорт, им не придется. Для признания же носителем будет достаточно пройти собеседование при подаче соответствующего заявления.

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельным законом сокращен с полугода до трех месяцев.

С 24 июля действует новый, упрощенный порядок приобретения гражданства РФ гражданами Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Республики Молдова и другими иностранцами и лицами без гражданства, если те состоят в браке с россиянином или россиянкой, живут в России и имеют общих детей.

Теперь гражданам перечисленных стран не нужны дополнительные основания для приема в гражданства, если у них есть вид на жительство в РФ. Иностранца и лица без гражданства, которые состоят в браке с россиянами, имеют общих с ними детей и живут в России, также вправе подавать на гражданство без дополнительных оснований, если у них есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в стране.

Отдельным претендентам на гражданство больше не надо подтверждать законный источник дохода в России, а для всех отменено требование отказа от имеющегося иного гражданства. Впрочем, на практике в случае, например, с украинцами нотариально заверенное заявление об отказе от гражданства Украины, которое они должны были отправить в консульство, и подтвердить этот факт при подаче документов на российское гражданство, юридической силы не имело. Поэтому украинцы, принявшие российское гражданство, в правоотношениях с Украиной, если не вышли из ее гражданства, так и остались гражданами Украины, а в России считаются отказавшимися от гражданства Украины, но не завершившими процедуру по независимым от них обстоятельствам. А вот по законам Узбекистана его гражданство автоматически утрачивается, как только обладатель узбекского паспорта приобретает иное гражданство.