В Брянске администрация СИЗО-1 отпустила заключенную на собеседование к работодателю

Осужденная, которая отбывает наказание в отряде по хозяйственному обеспечению в брянском СИЗО-1, устроилась на работу до окончания срока заключения. Женщину готово принять на позицию бухгалтера предприятие из сферы автобизнеса.

Чтобы арестантка могла пройти собеседование с потенциальным работодателем, администрация изолятора разрешила ей краткосрочный выход в город под контроелм начальника отряда Павла Цыганкова. По итогам встречи руководитель компании-работодателя подготовил гарантийное письмо, что готов после освобождения принять ее в штат.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, это письмо и положительная характеристика от администрации изолятора повышают шансы положительного решения суда об условно-досрочном освобождении арестантки.

После собеседования заключенной также дали возможность встретиться с сыном и другими родственниками и попить с ними чаю со сладостями.

Краткосрочный отпуск с выходом за пределы места отбывания наказания для заключенных, у которых нет проблем с поведением, предусмотрен законодательством и считается формой их поощрения и стимулирования к соблюдению правил изолятора или колонии и исправлению. С начала года этой возможностью в брянских учреждениях системы УФСИН воспользовались 12 заключенных.