В Брянске начала работать областная библиотека

С 27 июля библиотека работает по летнему графику.

В понедельник, 27 июля, Брянская областная научная универсальная библиотека имени Тютчева возобновила прием читателей.

Как сообщили в библиотеке, в условиях ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции обслуживание осуществляется на основании «Временных правил работы». При этом ограниченный режим доступа к библиотечным фондам сохраняется.

Чтобы получить книги на дом, можно предварительно оформить заказ: выбрать литературу в электронном каталоге на сайте библиотеки и сообщить об этом по телефону или электронной почте. В зал электронной информации можно попасть по предварительной записи по телефону 66-24-51.

Пройти в библиотеку можно только при наличии маски и перчаток. В случае недомогания сотрудники просят воздержаться от посещения библиотеки.

С 27 июля по 31 августа библиотека работает по летнему графику: с 10.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 10.00 до 18.00 в субботу и воскресенье. Пятница – выходной день.