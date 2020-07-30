В Брянске оштрафовали водителя, помешавшего пожарным

Автомобилист припарковал машину у ТРЦ «Мельница».

В Брянске оштрафовали водителя, чья машина помешала пожарным.

22 июля произошло короткое замыкание в салоне красоты на втором этаже ТРЦ «Мельница». Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на площадке, предназначенной для установки специальной пожарно-спасательной техники, припаркован легковой автомобиль посетителя торгово-развлекательного центра.

Как сообщает администрация Советского района, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Брянску провели административное расследование, нашли владельца машины и оштрафовали его. По закону размер штрафа за нарушение Постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» составляет от 2 до 3 тысяч рублей.

В администрации Советского района также напомнили, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности парковка запрещена на расстоянии не менее 10 метров от зданий.