В Брянске открыли мемориальную доску в честь бывшего главы Володарки

В Володарском районе Брянска была торжественно открыта мемориальная доска в честь бывшего главы района Анатолия Чернявского, который, как сообщает мэрия города, занимал эту должность с 1992 по 2000 год. Но связь его с районом тянется еще с советских времен. В те годы Чернявский был инструктором Володарского райкома КПСС, затем возглавлял райисполком.

Право открыть доску чиновники предоставили его детям и внукам.

В бытность главой района, по словам действующей и.о. главы Володарки Светланы Бледновой, Чернявский решил проблему его снабжения качественной водой. При нем построили резервуары на Деповском водозаборе, водовод на Ново-Лесной и пробурили пять артезианских скважин. При нем же началась газификация Большого Полпино, были благоустроены Есенинский квартал и улица Королева, созданы семь садово-огородных товариществ, построена объездная дорога от улицы Рылеева до мясокомбината, работал асфальтовый завод, открыты школы №№ 64 и 65 (ныне гимназия №3), пристройки к школам №№ 24 и 25 и полностью сохранены оставшиеся с советских времен детские сады. Он также добился строительства понтонного моста через Болву, строительства в районе молочной кухни и модернизации медицинского оборудования горбольницы №2.

«Его карьера главы выпала на самое непростое время — перестройка, развал СССР и становление нового государства, когда многие руководители были в растерянности и не знали, что делать. Но только не Анатолий Александрович. Он чётко ставил задачу перед своими подчинёнными и строго шёл намеченным курсом. Недаром со временем появилось выражение «работать как Чернявский» — это была высшая похвала для руководителя любого уровня. И мы старались, мы ровнялись. На человека, который не просто жил в районе, он жил районом, он дышал им, чувствовал его как своё собственное дитя», — цитирует пресс-служба брянской мэрии воспоминания депутата областной Думы Анатолия Бугаева.