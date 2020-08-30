В Брянске получили ключи от квартир 15 сирот из Жуковского района
Администрация Жуковского района приобрела для сирот 15 квартир в Брянске. Как сообщило в соцсетях правительство Брянской области, их обладатели накануне получили ключи.
— За последние пять лет Губернатору удалось направить на обеспечение жильём детей-сирот 1 млрд 837 млн рублей. Такого в регионе не было никогда. В год в районах выделялось по 2-3 квартиры. Сегодня Жуковский район приобрёл 15 квартир в этом замечательном новом микрорайоне областного центра, — сказал на церемонии вручения врио замгубернатора Николай Лучкин.
Квартиры для сирот на Брянщине власти приобретают в основном в новостройках. За последние пять лет было куплено 1597 квартир.
Одна из новоселов Анастасия Михеева пригласила почетных гостей к себе в квартиру. Качество работ и отделочных материавов у нее нареканий не вызвало. А осбенно ей нравятся, что окна выходят на долину реки.
У Анастасии двое детей, которых она воспитывает вместе с мужем. С получением положенного по закону жилья квартирный вопрос для семьи решился.
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