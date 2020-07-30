В Брянске появятся фандоматы

В городе появятся специальные аппараты для сдачи пластиковых бутылок. Жители города смогут получать бонусные баллы или специальные купоны за сдачу пластиковых бутылок, которые они смогут потратить на покупку товаров в известных сетевых магазинах.

В Брянске до конца лета планируют установить два фандомата для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок из-под напитков. Региональный оператор по обращению с ТКО подписал договор о сотрудничестве с «РусПРО» — ассоциацией производителей, импортеров товаров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров.

«Мы по-прежнему стараемся привлечь как можно больше внимания к проблемам окружающей среды и хотим научить каждого жителя региона бережно относиться к нашей экологии. Раздельный сбор отходов и сдача вторичного сырья на переработку – одна из главных задач федеральной реформы чистоты. Поэтому мы не только устанавливаем контейнеры для вторсырья на общих площадках по всей области, открываем пункты платного приема, но и решили предложить еще один вариант – фандоматы. Теперь брянцы смогут лично помочь окружающей среде еще и таким самым современным способом. Автоматические кабины для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок из-под напитков будут установлены у входа в два известных супермаркета» — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.