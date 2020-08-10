В Брянске прокуратура требует от мэрии разобраться со стихийными свалками

В Брянске прокуратура потребовала от мэрии города убрать несанкционированные свалки на улицах Раздельной, Демьяна Бедного и в оврагах Верхний и Нижний Судки. Как сообщает областная прокуратура, все места скопления мусора были выявлены после проверок по поступившим в надзорное ведомство жалобам брянцев.

Рядом с домом №8 по проспекту Ленина на улице Раздельной. 61, и дома 31 по Демьяна Бедного, на пересечении улиц Транспортной и Победы располагаются несанкционированнае свалки твердых коммунальных отходов — бумаги, ветоши, стекланных и пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, консервных банок и тары из картона.

Свалки прокуратура выявила также в оврагах Верхний Судок и Нижний Судок.

Надзорное ведомство направило в мэрию представление с требованием ликвидировать свалки и найти и наказать людей, по вине которых они появились.