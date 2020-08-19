В Брянске заложили сквер в районе Старого аэропорта

На улице Горбатова в районе Старого аэропорта рядом с новой школой, которая примет учеников 1 сентября, заложили сквер. Как сообщает мэрия Брянска, он займет порядка 2,5 тыс. квадратных метров. Половину этой площади планируется озеленить. В будущем сквере рабочие уже замостили пешеходные дорожки. На очереди установка 26 фонарей. Предполагается, что сквер будет представлять единый ансамбль со школьным двором, где расположены спортивные и игровые площадки, и станет популярным у жителей микрорайона местом отдыха.
Городские власти продолжают развивать и транспортную инфраструктуру микрорайона. Наряду с дорогой по Советской улице, которая напрямую свяжет его с центром Брянска, строится участок от Советской до улицы Войстроченко длиной 450 м, который станет продолжением улицы Горбатова, Строители уложили нижний слой асфальта и отсыпали щебнем дорогу-дублер, которая облегчит водителям подъезд к окрестным домам. Одновременно там обустраивают парковку и тротуар, монтируют освещение и уже построили ливневую канализацию, которую объединили с ранее проложенной на Советской улице. Новый участок планируется открыть с 1 сентября.
В планах также пустить муниципальный автобус по Советской улице и продлить движение маршрута №43 по Горбатова.
Еще одна дорога строится по улице Грибачева. Она обеспечит подъезд к детскому саду. Подрядчик сформировал для нее проезжую часть, на очереди отсыпка щебнем. Одновременно он строить тротуары и формирует газоны, а в планах и монтаж освещения. Открыться эта дорога должна также с 1 сентября.
«Новый микрорайон растет, и мы системно и комплексно подходим к его благоустройству и развитию инфраструктуры», — говорит мэр Брянска Александр Макаров.
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