В брянской частной школе прошел открытый урок профилактики коронавируса

В среду, 2 сентября, в честь отмечаемого сегодня Всемирного дня здоровья сотрудники территориального управления Роспотребнадзора провели урок здоровья, который посвятиили профилактике коронавируса, в брянской чатсной начальной образовательной школе №1.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Надежда Иванова рассказала второклассникам об опасности коронавируса и первых признаках пандемии и объяснила, что такое личная гигиена, зачем регулярно мыть руки, как пользоваться масками, перчатками и антисептиками.

Она также посоветовала детям заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе и напомнила, что ограничительные антикоронавирусные меры остаются в силе и должны соблюдаться.

В самой школе, где учатся 55 детей все рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются. У каждого класса отдельный кабинет, сдвинули время занятий, что позволило сделать перемены раздельными, столовую ученики посещают по группам.

На каждой перемене в классах проводится дезинфекция. Каждому классу выделили умывальники и туалеты. Как пояснила завуч Мария Охременко, классы были обособлены и прежде, поэтому пандемия глобальных корректив в работу школы не внесла.