В Фокинском районе скоро откроется новый сквер

В Фокинском районе в скором времени завершат благоустройство сквера «Литий». Сквер будет оснащен системой видеонаблюдения, которая позволит сберечь обновлённое пространство от вандалов, а также акустическим оборудованием, после его подключения в сквере будет возможна музыкальная трансляция. В ближайшее время здесь установят лавочки и урны, которые в полном объёме доставлены на объект, сообщает администрация Брянска.

Центральный элемент сквера — фонтан, протяжённостью в 45 метров, уже готов, оборудование смонтировано. В скором времени функционирование сложного оборудования проверит и отладит специалист профильной организации из Санкт-Петербурга.

В ближайшие дни будет проведён пробный запуск первого в Фокинском районе фонтана. Также ведутся работы по ремонту дороги вокруг сквера.

Ранее в Брянске заложили сквер в районе Старого аэропорта.