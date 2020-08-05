В Карачеве появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора

В четверг региональный оператор по обращению с ТКО установил в Карачеве 24 сетчатых контейнера для вторсырья. Об этом сообщили в дирекции АО «Чистая планета». Следующий на очереди — Брянский район.

— Мы продолжаем реализовывать национальный проект «Экология» на территории региона и вовлекать жителей в раздельный сбор отходов. Сегодня сетчатые накопители для вторсырья появились рядом с бункерами и контейнерами для ТКО на площадках Карачева. Напоминаем, что в районах области вводится дуальная система сбора отходов. Для вторсырья устанавливаются сетчатые контейнеры синего цвета, куда нужно складывать и макулатуру, и упаковку: от бытовой химии, продуктов, напитков и других товаров, если она сделана из пластика, стекла, жести или картона. Надеемся, что жители Карачева хорошо воспримут нововведение и, как и жители других районов, станут активными участниками, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.