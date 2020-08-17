В Красногорском районе прокуратура обеспечила инвалида лекарством

В прокуратуру Красногроского района пожаловался местный житель. Как сообщила областная прокуратура, у него вторая группа инвалидности, но власти на протяжении длительного времени не обеспечивали его назначенным врачом лекарственным препаратом.

По результатам проверки прокурор направил представление главврачу районной больницы.

После этого препарат, в котором нуждался житель района, был для него приобретен.