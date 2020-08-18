В Погарском районе назначили нового прокурора

Дмитрий Долгов родился в 1986 году в Троицке Челябинской области. В органах прокуратуры с 2008 года. Работал в Челябинской области, Севастополе и Брянске — замом прокурора Бежицкого района и замом прокурора города.

Смоляне повелись на уловки мошенников и перевели им около 300 тысяч рублей Жители Смоленской области поверили интернет-мошенникам и перевели им около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. 40-летний житель Смоленска выставил в Интернет объявление о комнаты. Неизвестный, который якобы хотел арендовать комнату, обманул смолянина. Обманутый мужчина перевел мошеннику ему более 200 тысяч рублей. 48-летний смолянин остался без 76 тысяч рублей, когда интернет-покупатель захотел приобрести у

В «коронавирусный» год 22,4 тысячи смолян остались без работы Смоленскстат предоставил данные о рынке труда по Смоленской области за первые шесть месяцев 2020 года. За первые полгода 17,6 тысяч смолян смогли найти работу. 22,4 тысячи смолян за этот же период потеряли работу. 18,2 смолян безработными, потому что ушли с работы по собственному желанию. 5,3% из них остались без работы по соглашению сторон, 4,2% —

В смоленском магазине у мужчины украли сумку, в которой лежали 80 тысяч рублей В одном из магазинов Смоленска украли сумку, которая была оставлена без присмотра, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевший рассказал, что он пришел в магазин, но в какой-то момент оставил сумку с деньгами. Так, на прилавке магазина осталась лежать сумка, внутри которой лежали 80 тысяч рублей. Когда он вспомнил о сумке, она уже пропала.

Несколько улиц Смоленска останутся без горячей воды В Смоленске начинается ремонт участка магистральной теплосети по улице М. Жукова. В связи с этим смолянам вновь предстоит жить несколько недель без горячей воды. Смоленский филиал ПАО «Квадра» рассказал, жители каких улиц останутся без горячей воды. Горячей воды с 18 августа по 7 сентября не будет по адресам: ул. Ленина, 22-26 чет, 29/24, 30-38 чет,

Смоленские полицейские обнаружили грузовик с контрафактными сигаретами В Смоленске полицейские остановили грузовик с контрафактными сигаретами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Сотрудники ГИБДД остановили грузовик DAF на улице 2-й Красный ручей. Полицейские решили проверить документы у водителя 36 лет. Затем сотрудники полиции принялись проверять содержимое грузовики и обнаружили, что он забит картонными коробками с сигаретами. Водитель пояснил, что купил табачную продукцию