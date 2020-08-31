В сентябре выплаты и доплаты получат шесть категорий брянцев

В сентябре шесть категорий жителей Брянщины и других регионов РФ могут рассчитывать на выплаты или доплаты, предусмотренные на федеральном уровне. Как сообщает «Экономика сегодня», речь идет о медперсонале коронавирусных госпиталей, учителях, безработных, многодетных семьях, где есть школьники, и малообеспеченные семьи с детьми.
Все предусмотренные федеральные доплаты медикам, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, сохраняются на сентябрь, октябрь и ноябрь.
Надбавка за классное руководство к зарплаты школьным учителям с сентября увеличивается до 5 тысяч рублей в месяц. А если учитель ведет сразу два класса, его доплата составит 10 тысяч рублей.
Жители Брянщины, которые потеряли работу после 1 марта и встали на учет в службе занятости, получат повышенное пособие по безработице — 12 130 рублей. А если в семье безработного есть несовершеннолетние дети, за каждого ребенка безработному родителю или одному из них, если безработные оба, государство доплатит по 3 тыс. рублей в месяц.
Многодетные семьи получат пособие на школьную форму в размере 4467 рублей.
А малообеспеченные семьи с детьми, если их доходы не превышают региональный прожиточный минимум, получат финансовую помощь от государства. Для уточненить, полагается ли выплата, ее размер и набор необходимых документов, можно в управлении соцзащиты и подведомственных ему организациях.
Жители региона с детьми до 3 и от 3 до 16 лет, которые ранее не подавали заявление на летние выплаты, могут сделать это в сентябре. Сумма составит 10 тыс. и 20 тыс. рублей на каждого ребенка соответственно. Подать заявление можно через Портал «Госуслуги».
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