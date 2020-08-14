В сквере «Литий» рабочие облицовывают фонтан

В Фокинском районе подрядчик продолжает благоустраивать сквер «Литий». Как сообщает мэрия Брянска, строители приступили к облицовке фонтана. Снаружи он будет отделан гранитом, внутри чаши — мозаикой.

Одновременно идут работы в его подземной части. Строители установили в насосной станции все нужное оборудование и приступили к его обвязке.

В самом сквере подрядчик на 95% уложил тротуарную плитку, монтирует электрику, протягивает кабели и установил 13 светильников.

В сквере также разбили газон, посадили цветы в клумбы, частично посадили кустарник. В планах посадить липы и шаровидные вишни и вернуть деревья, которые на время работ вывезли в питомник.

Благоустройство затронет и прилегающую к скверу территорию. Там подрядчик сделает водоотведение, построит тротуар у дома 14а по Новозыбковской улице и сделает пешеходный переход между домами 14а и 16.

Общая стоимость работ составит 35 млн рублей.