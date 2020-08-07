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В Суземке прокуратура нашла неуправляемый дом

07 августа 18:30 Общество
В Суземке прокуратура нашла неуправляемый дом
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Прокуратура Суземского района во время проверки исполнения законов в сфере ЖКХ выявила на улице Лермонтова в райцентре фактически бесхозный дом.

Проверка показала, что дом фактически никем не управляется, не заключены договоры на техобслуживание и ремонт газового оборудования внутри дома и квартир, а само газовое оборудование никем не обслуживается.

Администрация района получила представление устранить выявленные нарушения. Документ находится на рассмотрении.

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