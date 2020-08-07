В Суземке прокуратура нашла неуправляемый дом

Проверка показала, что дом фактически никем не управляется, не заключены договоры на техобслуживание и ремонт газового оборудования внутри дома и квартир, а само газовое оборудование никем не обслуживается.

Прокуратура Суземского района во время проверки исполнения законов в сфере ЖКХ выявила на улице Лермонтова в райцентре фактически бесхозный дом.

Сотрудники ГИБДД в Вязьме нашли наркотики у пассажира машины Инспекторы ДПС ГИБДД в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Вязьме, на улице Русятка, остановили иномарку, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В ходе проверки документов у водителя полицейские обратили внимание, что пассажир транспортного средства ведет себя подозрительно. Автоинспекторы приняли решение провести его личный досмотр. В ходе проведения досмотра в присутствии

Рабочие приступили к укладке асфальта на улице Соколовского В Смоленске начались работы по укладке асфальта на улице Соколовского, сообщает пресс-служба администрации города. Рабочие заменят дорожное покрытие проезжей части, установят новые бордюрные камни, проведут ремонт тротуаров. Эту дорогу приведут в порядок благодаря субсидии из областного бюджета, выделенной Смоленску по поручению главы региона Алексея Островского. Недавно объект посетил градоначальник Андрей Борисов, акцентировав внимание подрядчика на

Количество ДТП на переездах в Смоленском регионе МЖД снизилось с начала года За 7 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах в Смоленском регионе МЖД зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие (в 2019 году – 2). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, а также разъяснительную работу среди водителей. Так, за прошедшее время в регионе отремонтировано 20 из 45 запланированных переездов, включая

За один день в Смоленске обнаружили три фальшивые купюры За сутки в Смоленске обнаружены три поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Поддельная денежная купюра номиналом 5000 рублей обнаружена при пересчете денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО из сетевого магазина, расположенного на территории Смоленска. Вторая поддельная купюра была

У смолян появилась возможность безналично оплачивать проезд в маршрутках В Смоленске внедряется система безналичной оплаты проезда в маршрутках, сообщает пресс-служба администрации города. Комитет по транспорту и связи Администрации города ведет планомерную работу с привлеченными перевозчиками. К настоящему времени возможность оплачивать проезд появилась на трёх городских маршрутах. Более года назад бесконтактно оплачивать проезд стало возможно в муниципальном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы). Пассажиры отмечают удобство применения