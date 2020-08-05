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В Суземском районе прокуратура наказала сельских чиновников за сокрытие сведений о вакансиях

05 августа 15:28 Общество
В Суземском районе прокуратура наказала сельских чиновников за сокрытие сведений о вакансиях
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Прокуратура Суземского района уличила в нарушении законодательства о занятости населения чиновников Невдольской сельской администрации. Об этом в среду сообщила прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка показала, что сельские чиновники, нарушая закон, не передавали в районный центр занятости населения сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

Надзорное ведомство вынесло представление с требованием устранить нарушение, а на главу сельской администрации завела административное дело.

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