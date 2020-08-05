В Суземском районе прокуратура наказала сельских чиновников за сокрытие сведений о вакансиях

Прокурорская проверка показала, что сельские чиновники, нарушая закон, не передавали в районный центр занятости населения сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

Прокуратура Суземского района уличила в нарушении законодательства о занятости населения чиновников Невдольской сельской администрации. Об этом в среду сообщила прокуратура Брянской области.

Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за II квартал и I полугодие 2020 г. Выручка во II квартале 2020 года выросла на 13%, OIBDA увеличилась на 15%, чистая прибыль — на 32%. Москва, 5 августа 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2020 года по данным консолидированной отчетности

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