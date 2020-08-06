В Выгоничском районе прокуратура наказала сельскую администрацию за нерасторопность

Прокуратура Выгоничского района уличила Орменскую сельскую администрацию в неразмещении предусмотренной законом информации о пяти многоквартирных домах, расположенных на подведомственной ей территории. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Нарушение было выявлено при проверке надзорным ведомством исполнения законодательства в сфере ЖКХ в части раскрытия информации.

Для устранения нарушения глава сельской администрации получил представление прокуратуры, а на чиновника, который непосредственно отвечает за размещение предусмотренных законом сведений, завели административное дело.