Власти Брянщины нашли более 100 тыс. м. кв. недостроенного жилья

На совещании губернатора с его заместителями, которое накануне состоялось в областном правительстве, участники обсудили квартирный вопрос в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, поводом для этого стала разраотка и реализация региональной программы выделения участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Замгубернатора Сергей Тимошенко сообщил, что по итогам инвентаризации многоквартирных домов выяснилось, что в регионе сфромировался резерв недостроенного жилья общей площадью 116 тыс. м. кв. Строительство этих домов было заморожено по разным причинам. Но если станет нужно, не составит проблемы достроить их до конца.

Одновременно в регионе идет инвентаризация земельных участков на предмет выделения под комплексные затройки жильем разных категорий, включая ИЖС.

Ранее мы сообщали, что в каждом муниципальном образовании Брянщины сформированы реестры земель, в том числе ничейных и неиспользуемых сельхозугодий.