Власти Брянщины решили не проводить Свенскую ярмарку

Власти Брянской области решили не проводить в этом году традиционную Свенскую ярмарку. Причиной такого решения стала продолжающаяся эпидемия коронавируса.

Хотя в регионе отменяются ранее введенные огранчиения, в частности, возобновили работу рестораны и кафе, а с 24 августа заработают в обычном режиме детские сады, но от проведения массового мероприятия власти региона предпочли воздержаться.

Свенская ярмарка проводится в Брянске каждый год на Андреевском лугу. В прошлом году она проходила 24 августа.