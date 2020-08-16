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Власти Брянщины решили не проводить Свенскую ярмарку

16 августа 16:48 Общество
Власти Брянщины решили не проводить Свенскую ярмарку
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Власти Брянской области решили не проводить в этом году традиционную Свенскую ярмарку. Причиной такого решения стала продолжающаяся эпидемия коронавируса.

Хотя в регионе отменяются ранее введенные огранчиения, в частности, возобновили работу рестораны и кафе, а с 24 августа заработают в обычном режиме детские сады, но от проведения массового мероприятия власти региона предпочли воздержаться.

Свенская ярмарка проводится в Брянске каждый год на Андреевском лугу. В прошлом году она проходила 24 августа.

 

 

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