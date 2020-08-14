Водители мусоровозов в Брянске жалуются на закрытые дворы

Региональный оператор по обращению с ТКО просит брянцев не мешать работе спецтехники и предоставить доступ к контейнерным площадкам.
— На этой неделе участились жалобы от водителей транспортных компаний, которые занимаются вывозом отходов и вторсырья с контейнерных площадок общего пользования, расположенных во дворах многоквартирных домов города Брянска. Один из адресов — улица Горбатова, 22. Сегодня многие жители огораживают свои придомовые территории забором и устанавливают для въезда ворота с магнитными ключами, которые есть только у собственников квартир. Такие нововведения, безусловно, создают более комфортные и безопасные условия для жителей – посторонние не могут попасть на территорию двора или воспользоваться парковкой у дома. Но для специальных служб закрытые территории МКД создают препятствия в работе. Так, если управляющая компания не предоставила ключ перевозчику, который забирает мусор, спецтехника не может попасть на контейнерную площадку, чтобы вовремя, без нарушений графика, забрать отходы. Переполненные бункеры, контейнеры для ТКО и раздельного сбора макулатуры и пластика вызывают недовольство жителей. Чтобы этого не происходило, региональный оператор по обращению с ТКО просит быть взаимовежливыми и не закрывать доступ во дворы транспортным компаниям – перевозчикам. Тогда и график вывоза не будет нарушен, и жители будут довольны, — заявил генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
14.08.2020 10:48
В Смоленске перекроют движение на улице Николаева
На улице Николаева в областном центре временно перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Теперь смоленские автомобилисты не смогут проехать на участке от 1-го Краснинского переулка до проспекта Гагарина. Ограничения начнут действовать с 16 августа. Машины вновь смогут свободно передвигаться на улице Николаева, когда там закончится ремонт дороги. Напомним, на улице Николаева почти закончился ремонт
13.08.2020 15:44
В лесу в Рославльском районе поймали подозреваемую в сбыте наркотиков
Полицейские Смоленской области задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Ей оказалась 31-летняя смолянка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В лесу в Рославльском районе подозреваемая раскладывала «закладки» с наркотиками. Полиция поймала ее и при понятых изъяла 89 свертков с наркотиками, которые она не успела разложить. Часть из них была перемотана изолентой, другая – залеплена пластилином.
13.08.2020 11:14
В Смоленской области умер еще один больной коронавирусом
По данным федерального оперативного штаба на утро 13 августа, в Смоленской области выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие 24 часа выздоровели еще 18 человек. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус, умер. С начала пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 5878 смолян. 4652 из
13.08.2020 10:25
В Починковском районе произошло двойное ДТП с участием иномарок
Вечером 12 августа в Починковском районе произошло ДТП с участием Audi 80 и BMW, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 24-летний водитель Audi 80 ехал на 320-м км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск». Впереди него за рулем BMW ехала 28-летняя девушка. Водитель Audi 80 превысил скорость и врезался в ехавшую впереди иномарку. Столкновение было таким сильным, что
12.08.2020 17:04
Пожилая смолянка поверила мошеннику из Самарской области и перевела ему деньги
В полицию обратилась 69-летняя смолянка. Она рассказала полицейским, как ее обманул мошенник, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, как ее внук попал в неприятности. Телефонный мошенник убедил бабушку в том, что ее внук попал в ДТП и теперь может стать фигурантом уголовного дела. Бабушка захотела помочь
12.08.2020 15:36
Молодой Житель Ярцево ехал в такси, когда у него нашли наркотики
В Смоленске полицейские задержали 19-летнего жителя Ярцево, которого подозревают в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Полицейские вышли на подозреваемого, когда он ехал в такси. Подозреваемый вез в такси очередную партию наркотика. Полиция осмотрела машину и нашла на заднем сиденье пакет с наркотиками. Экспертиза показала, что белым веществом оказался N-метилэфедрон. Всего в