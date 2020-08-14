Водители мусоровозов в Брянске жалуются на закрытые дворы

Региональный оператор по обращению с ТКО просит брянцев не мешать работе спецтехники и предоставить доступ к контейнерным площадкам.

— На этой неделе участились жалобы от водителей транспортных компаний, которые занимаются вывозом отходов и вторсырья с контейнерных площадок общего пользования, расположенных во дворах многоквартирных домов города Брянска. Один из адресов — улица Горбатова, 22. Сегодня многие жители огораживают свои придомовые территории забором и устанавливают для въезда ворота с магнитными ключами, которые есть только у собственников квартир. Такие нововведения, безусловно, создают более комфортные и безопасные условия для жителей – посторонние не могут попасть на территорию двора или воспользоваться парковкой у дома. Но для специальных служб закрытые территории МКД создают препятствия в работе. Так, если управляющая компания не предоставила ключ перевозчику, который забирает мусор, спецтехника не может попасть на контейнерную площадку, чтобы вовремя, без нарушений графика, забрать отходы. Переполненные бункеры, контейнеры для ТКО и раздельного сбора макулатуры и пластика вызывают недовольство жителей. Чтобы этого не происходило, региональный оператор по обращению с ТКО просит быть взаимовежливыми и не закрывать доступ во дворы транспортным компаниям – перевозчикам. Тогда и график вывоза не будет нарушен, и жители будут довольны, — заявил генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.