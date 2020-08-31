Жителей Сельцовского района по вечерам донимают байкеры

Участница группы «Подслушано города Сельцо» во ВКонтакте разместила в сообществе крик души, который адресовала местным байкерам.

«Сельцовские мотоциклисты, вы задолбали!!! Летать в одно и то же время (начиная с 21.00) когда укладывают детей спать и когда они уже спят, реветь на своих мотоциклах. От вашего рева дети просыпаются и плакать начинают. Считаете себя крутыми? Увы и ах, но это не так…Касается тех 2-х, которые каждый день, в одно и тоже время, направление Сельцо-Нетьинка летают, по населенному пункту, заткните свои байки! Бесите!!! Жалоба на вас будет написана! Вычислить вас несложно! В Сельцо по полям своим гоняйте, раз на глушитель средств не хватает и мозгов!», — написала она.

В комментариях некоторые советуют женщине закрывать на ночь окно. Но та возражает, что окно закрыто и так, но это не спасает. Нашлись и те, кто поддержал автора публикации и констатирует, что в основном проблемы жителям создают несовершеннолетние мотоциклисты.