Жители Белых Берегов устроили зловонную ловушку для экстремала на местном ГДК (ВИДЕО)

В сообществе брянского поселка Белые Берега во ВКонтакте в четверг опубликовали видеоролик, как неизвестные отваживают от местного ГДК поклонника экстремального развлечения, известного как паркур. Так называется перемещение по различным объектам, которые для этого не предназначены — стенам и крышам домов, крышам автомобилей, деревьям и тому подобному. Поклонников этого вида экстрима принято именовать трейсерами.
Ролик запечатлил процесс тренировки. Экстремал спрыгивает с крыши ГДК на балкон, упражняется на баллюстраде и колоннах фасада… В одном из кадров герой, спрыгнув с балкона, падает. Но встает и уходит.
А затем авторы продемонстрировали лестницу, по которой экстремал забирается на крышу ГДК. В титрах говорится, что специально для него ступени перемазали солидолом, смешанным с фекалиями. Авторы ролика считают трейсеров виноватых в том, что в ГДК начинает протекать крыша, а потом штукатурка сыплется на головы детям, которые занимаются в кружках внутри здания.
«Недавно вечером, подросток (многие его узнали) с пустой головой прыгал по крыше ГДК. Многие наблюдающие делали ставки. Ушел живой, но после него долго еще воняло», — пишет автор публикации.
Один из комментаторов предложил администрации ГДК написать заявление в полицию, приложив к нему кадры экстремальной тренировки, привлечь экстремала за хулиганство и взыскать с него ущерб с учетом стоимости возможного ремонта крыши от протечек.
Некоторых участников дискуссии возмутило, что борцы с паркуром испортили лестницу, которая может потребоваться и пожарным. Другие, возражая им, ссылаются на бездействие властей и отсутствие иных вариантов препятствовать поклонникам экстрима.
«У вас есть другие варики пресечь прогулки по крышам. Лестницу убирать, урезать, закрывать нельзя (требование пожарных). Как еще таким индивидам перекрыть туда путь? Как спасти их жизнь, здоровье и крышу?», — написал один из комментаторов.
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