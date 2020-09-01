Жительница Клинцов нашла камень с древними надписями

Жительница города Клинцы (Брянская область) обнаружила у себя на огороде камень с древними надписями. Она анонимно поделилась фото в группе «Подслушано Клинцы (region32)» ВКонтакте. Женщина интересуется, может ли кто-нибудь расшифровать написанное.

Буквы послания похоже на еврейские письмена. В комментариях пользователи гадают, что же за предмет обнаружила местная жительница.

Некоторые предполагают, что дом горожанки находится на месте старого еврейского кладбища. В прошлом в городе проживало немало представителей этого народа.

Напомним, в Брянской области нашли тучную «Венеру» времен ледникового периода.