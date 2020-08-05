Жительницу Карачева будут судить за мошенничество с чернобыльскими выплатами

В Карачеве предстанет перед судом местная жительница 29 лет, которую следствие обвиняет в особо крупном мошенничестве с чернобыльскими выплатами. Об этом в среду сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, обвиняемая, проживая в Карачеве, чтобы воспользоваться чернобыльской льготой, после рождения ребенка зарегистрировала его по месту жительство в непригодном для проживания доме в деревне Аксиьина Карачевского района, которая относится к пострадавшей от аварии на ЧАЭС зоне. При этом планов туда переселяться она не имела и продолжала вместе с ребенком жить в райцентре.

Сумму неправомерно полученных ей выплат следствие оценивает более чем в 300 тыс. рублей.