Брянский суд рассмотрел дело о мошенничестве с материнским капиталом

Брянский суд вынес приговор трём женщинам по делу о мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о о мошенничестве при получении материнского капитала. Приговор выслушали две жительницы Новозыбковского района и уроженка Саратовской области.

В 2017 году женщины по доверенности от лиц, имеющих право на маткапитала, заключили договоры займа на покупку жилых домов в Злынковском и Климовском районах. Для погашения долга и процентов они представили в Пенсионный фонд документы с недостоверной стоимостью жилья. Часть денег ведомство успело перечислить. Ущерб составил 433 тысяч рублей.

Двух женщин суд приговорил к условному лишению свободы. Их соучастнице назначили 150 тысяч рублей штрафа, но от уплаты освободили, учтя время её содержания под стражей. Также с виновных взыскали сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу.