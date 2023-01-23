Главу брянского поселка оштрафовали на шесть тысяч рублей

Главу посёлка Выгоничи оштрафовали на шесть тысяч рублей за игнорирование жителей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Так, в Выгоничскую поселковую администрацию обратился житель по вопросу содержания домашних животных. Но чиновники его проигнорировали: не рассмотрели и ответ не дали.

На главу администрации посёлка в прокуратуре завели административное дело. Суд оштрафовал его на шесть тысяч рублей.