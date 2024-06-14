Суд оштрафовал брянского подрядчика за невырубленные деревья

Суд оштрафовал брянского подрядчика на 30 тысяч рублей за невырубленные деревья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушение законодательства о контрактной системе. Так, индивидуальный предприниматель по договору должен был провести санитарные рубки больных, поврежденных, усыхающих деревьев в Клинцовском лесничестве. Но в срок свои обязанности подрядчик не исполнил.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.