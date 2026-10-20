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Искусство

Брянские гимнастки стали лауреатами международного фестиваля

2026, 20 октября 16:43
Брянские гимнастки стали лауреатами международного фестиваля
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Брянские гимнастки стали лауреатами международного фестиваля «Арт-панорама России — Беларусь 2026». Об этом сообщили в соцсетях гурнаторкого дворца имени Юрия Гагарина.

 

В минувшие выходные в городе Смоленске состоялся международный фестиваль‑конкурс «Арт-панорама России — Беларусь 2026». Участие в нём приняли воспитанницы объединения «Эстетическая гимнастика» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

Лауреатом I степени с соло «Грёзы» стала Елизавета Бойко. Дипломы лауреата II степени завоевали Мария Зикрань Мария с «Итальянской балладой» и коллективный номер «Секретная миссия». Третье место заняли Екатерина Кузюкова с соло «Искра», Екатерина Коржова с соло «Фантазия», а также номера «Куколки» и «Сердце поёт».

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