Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»

2026, 14 октября 13:39

Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В минувшие выходные в городе Красногорске Московской области состоялся всероссийский турнир по спортивным танцам «Динамиада 2026». Участие в состязаниях приняли пары из 37 регионов. За два дня прошло 2436 выходов на паркет.

Брянск представили воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Тимофей Снытко и Элиша Олейник. В латине пара заняла первое место. также брянские танцоры стали третьими в классе «стандарт».