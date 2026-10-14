Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»

2026, 14 октября 13:39
Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»
Источник фото

Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

В минувшие выходные в городе Красногорске Московской области  состоялся всероссийский турнир по спортивным танцам «Динамиада 2026». Участие в состязаниях приняли пары из 37 регионов.  За два дня прошло 2436 выходов на паркет.

Брянск представили воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Тимофей Снытко и Элиша Олейник. В латине пара заняла первое место. также брянские танцоры стали третьими в классе «стандарт».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
14 октября 14:49
Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
14 октября 14:42
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки
14 октября 14:35
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16835) брянск (7261) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2216) уголовное дело (2154) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1169)